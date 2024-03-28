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ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين إثر بيانات أشارت إلى صعود مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.60% إلى 81.84 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.41% إلى 86.44 دولار للبرميل.

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انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي
انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

وفي تعاملات أمس، تراجعت أسعار الخام عند التسوية بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط بوتيرة أعلى من المتوقع، وصعدت المخزونات بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 81.35 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.35%، فيما أنهت عقود "برنت" التداولات عند 85.41 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.25%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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