انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي
انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير تحدث عن صعود مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91% إلى 80.88 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.96% إلى 85.42 دولار للبرميل.
وأمس تراجعت أسعار النفط، وسجلت عقود الخام الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.40% وأغلقت عند 81.62 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" عند 85.63 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.40%.
وجاء التراجع بعد تقرير لمعهد البترول الأمريكي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وبحسب تقديرات المعهد صعدت المخزونات بمقدار 9.3 مليون برميل.
المصدر: RT + بلومبرغ