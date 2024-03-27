"يوروكلير" الأوروبية تنوي الدفاع عن نفسها بأموال روسية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثائق أن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد دخل بقيمة 5 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لسداد تكاليف المعارك القانونية مع الجانب الروسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن شركة "يوروكلير" حصلت على إذن بالاحتفاظ بالدخل الناتج من الاستثمارات الروسية في عامي 2022 و2023 والذي يقدر بنحو 5 مليارات يورو لتغطية المطالبات الحالية والمحتملة في روسيا وأماكن أخرى.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الاتحاد الأوروبي ناقش مسألة الاحتفاظ بجزء من الدخل من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لاستخدامها في المستقبل في معارك قانونية مع موسكو.

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و"يوروكلير" هي شركة خدمات مالية يقع مقرها في بلجيكا وتتخصص في تسوية معاملات الأوراق المالية، وكذلك حفظ الأوراق المالية.

وفي 2022 وسع الغرب عقوباته ضد روسيا، وجمد احتياطيات دولية للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو، منها 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وأصولا لمستثمرين روس.

وتناقش بروكسل سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، لكن البنك المركزي الأوروبي حذر من أن الخطوة ستؤثر على سمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن سبل أخرى لتمويل كييف.

من جهتها شددت موسكو مرارا على أن مصادرة الأصول الروسية يتعارض مع القانون الدولي، وأن الخطوة ستنطوي على رد مناسب.

المصدر: نوفوستي