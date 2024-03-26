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عملة "البيتكوين" تعزز مكاسبها وتصعد فوق مستوى 71 ألف دولار

مال وأعمال

عملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عززت عملة "البيتكوين" مكاسبها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجرى تداول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم فوق مستوى 71 ألف دولار.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عملة "البيتكوين" بنسبة 2.32% إلى 71003.69 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" للعملات المشفرة.

عملة

وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا منذ يوم أمس، حيث تم تداول العملة فوق مستوى 70 ألف دولار، ويأتي الصعود في ظل تخلي عملة "البيتكوين" عن الاتجاه الهبوطي وانحسار المخاوف حول تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

المصدر: RT + برايم

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