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التجارة بين روسيا والهند تواصل الارتفاع وتسجل مستوى قياسيا

مال وأعمال

التجارة بين روسيا والهند تواصل الارتفاع وتسجل مستوى قياسيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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نمت التجارة بين روسيا والهند في يناير الماضي بنسبة 15% على أساس سنوي وتجاوزت 6 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي.

وأظهر تحليل لوكالة "نوفوستي" استند لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن روسيا حافظت في يناير الماضي على مركزها كثاني أكبر مصدر للسلع إلى الهند، إذ بلغت الإمدادات 5.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق.

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بالمقابل ارتفعت الصادرات من الهند إلى روسيا بنسبة 14% لتصل إلى 321 مليون دولار.

وصعد التبادل التجاري بين موسكو ونيودلهي في الشهر المذكور بنسبة 15% إلى قرابة 6 مليارات دولار، وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ البلدين التي يصل فيها حجم التجارة إلى هذا المستوى.

وفيما يتلعق بأكبر شركاء الهند التجاريين لشهر يناير الماضي، تصدرت القائمة الصين، حيث ارتفعت التجارة بين البلدين بنسبة 16% لتصل إلى 10.5 مليار دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بتجارة بلغت 8.4 مليار دولار، والتي انخفضت في يناير الماضي بنسبة 17%، ومن ثم الإمارات 7.8 مليار دولار (زيادة بنسبة 27%)، فيما احتلت روسيا المركز الرابع في التصنيف.

المصدر: نوفوستي

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