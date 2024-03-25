البطالة في تركيا تنخفض إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال العام الماضي 2023 إلى 9.4%، ليسجل أدنى مستوى في السنوات العشر الأخيرة.

وجاء ذلك بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، حول البطالة للعام المنصرم 2023.

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وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و264 ألف شخص في 2023 مسجلا انخفاضا بلغ 318 ألف شخص، مقارنة بعام 2022.

وكانت البطالة سجلت 10.4% خلال 2022، فيما بلغت 8.9% عام 2013، لتسجل العام الفائت أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات.

المصدر: الأناضول