قفزة بأسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر المعدن النفيس من عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، بنحو 50 جنيها للغرام.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر:

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها بدلا من 3000 جنيه في ختام تعاملات أمس.

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3485 جنيها بدلا من 3429 جنيها في ختام تعاملات الأربعاء.

إقرأ المزيد

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها بدلا من 2571 جنيها في ختام تعاملات أمس.

- وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى مستوى 14400 جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة، بارتفاع 400 جنيه.

ويتزامن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية، وبلغت العقود الآجلة للمعدن النفيس، في تمام الساعة 10:10 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، 2230.90 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 2.22% عن سعر التسوية السابق.

ويأتي الصعود بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة والحفاظ على رؤيته بخفضها ثلاث مرات هذا العام. ويعني ذلك أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ما سيؤثر على النمو الاقتصادي بشكل سلبي ويدعم الذهب كملاذ آمن.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية