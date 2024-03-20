الذهب يصل مستوى قياسيا وانخفاض سعري النفط والدولار.. ردود فعل الأسواق على قرار الاحتياطي الفدرالي

شهدت الأسواق المالية العالمية ارتفاعا يوم الأربعاء بعد صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وبعد إعلان الاحتياطي الفدرالي عن قراره، ارتفع مؤشر MSCI للأسواق العالمية بنسبة 0.61%، ليصل إلى مستواه القياسي.

وفي وول ستريت زادت المؤشرات من نموها، حيث ارتفع مؤشر Dow Jones (.DJI) بنسبة 1.03% ومؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 0.89% ومؤشر Nasdaq (.IXIC) بنسبة 1.25%.

ويشير المحللون إلى أن الأسواق شعرت بالارتياح تجاه إعلان الاحتياطي الفدرالي نيته خفض نسبة الفائدة 3 مرات في غضون العام الجاري.

تراجع الدولار والنفط

وأسفر قرار الاحتياطي الفدرالي عن تراجع سعر الدولار الأمريكي، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.433%.

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وارتفع سعر صرف الين الياباني من 151.82 إلى 151.29 مقابل الدولار، وذلك بعد أن كان الين عند أدنى مستوى له مقابل الدولار في الأشهر الأربعة الأخيرة.

كما تعزز اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.51%، ليصل سعره إلى 1.092 دولار مقابل اليورو الواحد.

وتراجعت أسعار النفط عن مستوياتها، التي كانت الأعلى منذ عدة أشهر. فانخفض سعر الخام برنت بنسبة 1.95%، ليصل إلى 81.86 دولار مقابل البرميل الواحد.

الذهب يتجاوز الـ 2200 دولار مقابل الأوقية لأول مرة

وتجاوز سعر الذهب عتبة الـ 2200 دولار مقابل الأوقية لأول مرة في التاريخ مساء الأربعاء، ليتخطى مستواه القياسي لهذا الشهر، الذي كان عند 2194.99 دولار مقابلة الأوقية.

وبدأت أسعار عقود الذهب الفورية بالارتفاع عقب الإعلان عن قرار الاحتياطي الفدرالي، ثم تراجعت الأسعار بعض الشيء، لتصل إلى 2199.24 دولار عند الساعة 19:07 بتوقيت نيويورك، بعد وصولها إلى ذروتها عند 2214.39 دولار في الساعة 18:16 بتوقيت نيويورك.

وفي بورصة Comex، حيث كان سعر الذهب 2161.20 دولار مقابل الأوقية قبل الإعلان عن قرار الاحتياطي الفدرالي، ارتفع السعر إلى 2237 دولارا عند الساعة 18:16 بتوقيت نيويورك، ثم تراجع إلى 2223.50 دولار حتى الساعة 19:04.

وكان مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي قد أعلن يوم الأربعاء عن إبقائه على سعر الفائدة عند مستواه الحالي بحدود 5.25 - 5.5 بالمئة. وتعهد بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مستبعدا مع ذلك عودته إلى مستوى ما قبل وباء فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات