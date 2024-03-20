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تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة

مال وأعمال

تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.4% في فبراير الماضي على أساس سنوي، بوتيرة أقل من توقعات الخبراء والمحللين.

وجاءت نتيجة شهر فبراير الماضي بعد أن سجل المؤشر في يناير الماضي قراءة عند مستوى 4%.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء انخفاض المؤشر الشهر الماضي.

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وكان الانخفاض أكبر من المتوقع، إذ توقع المحللون أن يصعد المؤشر بنسبة 3.6% في فبراير الماضي، وعلى الرغم من ذلك ما يزال التضخم في المملكة أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

المصدر: أ ب

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