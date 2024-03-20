 
مباشر

صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار لباكستان

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار لباكستان
Globallookpress
شعار صندوق النقد الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6z2

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد محادثات استمرت أياما بإسلام آباد، حسب الصندوق اليوم.

وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وقال الصندوق في بيان إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".

إقرأ المزيد
موقع: صندوق النقد الدولي يدعو باكستان إلى فرض ضرائب أكثر على الأغنياء
موقع: صندوق النقد الدولي يدعو باكستان إلى فرض ضرائب أكثر على الأغنياء

وجاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام آباد.

ووقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية، وتتضمن الاتفاقية خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

المصدر: أ ب 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين