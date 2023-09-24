موقع: صندوق النقد الدولي يدعو باكستان إلى فرض ضرائب أكثر على الأغنياء

أفاد موقع Down بأن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، دعت سلطات باكستان إلى "فرض ضرائب أكثر على الأغنياء وحماية الفقراء" وسط ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت غورغييفا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يطالب برنامجنا بفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء وتوفير الحماية للفقراء في باكستان".

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وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، إن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أعرب عن امتنانه لصندوق النقد الدولي لموافقته على اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.

كما قام كاكار بإطلاع غورغييفا، على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية من أجل "فرض الاستقرار وتنشيط اقتصاد البلاد".

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يوليو على برنامج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، وفي إطاره سيتم صرف على الفور حوالي 1.2 مليار دولار لمساعدة هذه الدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد وقع في 29 يونيو، مع باكستان اتفاقية احتياطية لتخفيف الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

وقفز التضخم السنوي في باكستان إلى 27.4% في أغسطس. ووعدت الحكومة في البداية ببعض المساعدة للسكان، لكنها استبعدت ذلك فيما بعد، مستشهدة بالتزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي.

المصدر: نوفوستي