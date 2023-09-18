خبير مالي لبناني: الدولة ليس لديها أموال لا بالدولار ولا بالليرة

أكد الخبير المالي والاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة أن لبنان أمام مرحلة مالية صعبة، وأن الدولة وصلت إلى مرحلة لا يوجد لديها أموال بالدولار ولا بالليرة.

وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" رأى عجاقة أننا "ذاهبون نحو مرحلة المواجهة"، مبينا أن "الوضع صعب وخطر لأن المصرف المركزي باق على موقفه لجهة عدم السماح بتغطية إنفاق الدولة ما يعني أننا على سكة الانهيار".

وذكر أن "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كان واضحا أنه لن يمول الدولة لا بالليرة ولا بالدولار"، مشيرا إلى أن "الأمور أمام احتمالين الأول على صلة بإقدام الحكومة على إلزام حاكم المصرف بالإنابة بطباعة الليرة اللبنانية ما يعني المزيد من التضخم وإما وفي ظل الضغوط المعيشية القائمة انفجار اجتماعي جراء الضغوطات الكبيرة منها ارتفاع أسعار النفط بالعالم ما يعكس ارتفاعها محليا وأقساط المدارس المرتفعة والحاجة إلى شراء المازوت للتدفئة واشتراك الكهرباء من المولدات".



أما عن استقرار سعر الصرف، كشف عجاقة عن "ضغوط كثيرة تمارس لمنع الصرافين والشركات المالية من شراء الدولار للحفاظ على ثباته الحالي".

المصدر: "صوت لبنان"