المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة ويكشف عن توقعاته للتضخم

قرر مجلس بنك المغرب عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي وإبقائه عند 3%، كما توقع تراجع التضخم خلال العام الجاري 2024.

وأفاد بنك المغرب في بيان الثلاثاء، بأن "المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب".

توقع بنك المغرب، أن "يواصل التضخم المحلي تباطؤه إلى 2.2% هذا العام وإلى 2.4% في 2025".

وأضاف بنك المغرب أنه "بعد ذروة 10.1% المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي بالمغرب في الانخفاض ليعود إلى 3.4% في ديسمبر الماضي، وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1% بعد تسجيل 6.6% في 2022".

المصدر: هسبريس