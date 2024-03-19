"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي بصدد فرض رسوم على واردات الحبوب الروسية

أفادت "فايننشال تايمز" بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس بواقع 95 يورو للطن، ما سيؤدي لارتفاع أسعار الحبوب 50% على الأقل في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى استرضاء المزارعين وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ستزيد أسعار الحبوب بنسبة 50% على الأقل.

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وأشارت إلى أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البذور الزيتية والزيوت الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا المصدر الأول عالميا للحبوب والزيوت وبذورها والأسمدة، وقائمة طويلة من المواد الغذائية.

المصدر: نوفوستي