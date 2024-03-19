 
مباشر

"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي بصدد فرض رسوم على واردات الحبوب الروسية

مال وأعمال

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6ps

أفادت "فايننشال تايمز" بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس بواقع 95 يورو للطن، ما سيؤدي لارتفاع أسعار الحبوب 50% على الأقل في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى استرضاء المزارعين وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ستزيد أسعار الحبوب بنسبة 50% على الأقل.

إقرأ المزيد
المزارعون يرمون السماد ويحرقون القمامة في شوارع بروكسل
المزارعون يرمون السماد ويحرقون القمامة في شوارع بروكسل

وأشارت إلى أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البذور الزيتية والزيوت الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا المصدر الأول عالميا للحبوب والزيوت وبذورها والأسمدة، وقائمة طويلة من المواد الغذائية. 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين