المزارعون يرمون السماد ويحرقون القمامة في شوارع بروكسل

أغلق مئات المزارعين شارع رود لا لوي في بروكسل اليوم الاثنين وألقوا السماد وأحرقوا الإطارات والقمامة، في أحدث احتجاجات للمزارعين حيث تجتاح جراراتهم العاصمة البلجيكية.

وقد اندلعت اليوم مظاهرة للمزارعين الذين يختلفون مع سياسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما وردت أنباء عن إشعال النيران في الإطارات، والتي قامت الشرطة بإخمادها بخراطيم المياه، بينما حاول المزارعون اقتحام ميدان شومان، الذي يقع بجانب مقر المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، وألقوا السماد على حواجز الشرطة.

المصدر: رابتلي + نوفوستي