مصر.. مسؤول يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن

كشف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر عبد العزيز السيد عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن، مشددا على ضرورة وجود بورصة سلعية للدواجن.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار"، أوضح عبد العزيز السيد أن عدم وجود سعر ثابت في الأسواق، هو أكبر مشكلة نواجهها، لافتاً إلى أنه لا بد من وجود بورصة سلعية للدواجن.

وأضاف "السيد" أن "هناك مرضا من ضمن الأمراض الوبائية أصاب الدواجن مما تسبب في زيادة نسبة الدواجن النافقة".

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنه في القريب العاجل سيتم إنتاج لقاح خاص للوباء الذي أصاب الدواجن، مردفا: "أتمنى في خلال أسبوعين مع استقرار الأوضاع وتوفير الدولار، أن يتم الانتهاء من أزمة الفيروس، وضبط سعر الدواجن".

المصدر: "صدى البلد"