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مصر.. الكشف عن قائمة أكبر الجهات سدادا للضرائب

مال وأعمال

مصر.. الكشف عن قائمة أكبر الجهات سدادا للضرائب
Globallookpress
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كشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 777.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023.

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وهذا الرقم يمثل زيادة 229.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 42%، مقسمة بين 182.8 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 80.9%، و594.7 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 32.2%.

وتصدرت هيئة قناة السويس القائمة من حيث نسبة النمو التي بلغت عندها 110%.

وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التى ساهمت فى ارتفاع جملة الإيرادات، وهى:

  1. 257.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 81.6 مليار جنيه بنسبة نمو 46.4%
  2. 32.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 43.8%
  3. 4.7 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 46.6%
  4. 67.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 35.3 مليار جنيه بنسبة نمو 110%
  5. 82 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2%
  6. 181.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 43.3%
  7. 49.1 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 43.3%
  8. 7.7 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 32.7%
  9. 10.89 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 38%
  10. 75.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6%
  11. 8.6 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة  مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%
  12. 18.1 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%
  13. 19.4 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 7.7 مليار جنيه.
  14. 2.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 55.3%
  15. 118.4 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 46.2 مليار جنيه بنسبة نمو 64.1%
  16. 106.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 42.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67.2%
  17. 42.1 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 53.3%
  18. 6.9 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 54.7%
  19. 3.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%

المصدر: "اليوم السابع"

 

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