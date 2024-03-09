مصر.. الكشف عن قائمة أكبر الجهات سدادا للضرائب

كشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 777.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023.

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وهذا الرقم يمثل زيادة 229.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 42%، مقسمة بين 182.8 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 80.9%، و594.7 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 32.2%.

وتصدرت هيئة قناة السويس القائمة من حيث نسبة النمو التي بلغت عندها 110%.

وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التى ساهمت فى ارتفاع جملة الإيرادات، وهى:

257.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 81.6 مليار جنيه بنسبة نمو 46.4% 32.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 43.8% 4.7 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 46.6% 67.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 35.3 مليار جنيه بنسبة نمو 110% 82 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2% 181.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 43.3% 49.1 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 43.3% 7.7 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 32.7% 10.89 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 38% 75.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6% 8.6 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة مليار جنيه بنسبة نمو 12.6% 18.1 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4% 19.4 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 7.7 مليار جنيه. 2.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 55.3% 118.4 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 46.2 مليار جنيه بنسبة نمو 64.1% 106.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 42.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67.2% 42.1 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 53.3% 6.9 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 54.7% 3.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%

المصدر: "اليوم السابع"