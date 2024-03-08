عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد خلال اللحظات القليلة الماضية، اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة، حيث بلغت حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وبلغت العملة المشفرة حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وفي بورصة "بينانس"، اعتبارا من الساعة 18:39 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.94% يوميا - إلى 67874 دولارا. وفي الوقت نفسه، وقبل دقائق ارتفع الرقم إلى 69 ألف دولار. وقبل ذلك بوقت قصير، ارتفعت عملة البيتكوين إلى 69.900 دولار، وهو مستوى مرتفع جديد.

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ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، ارتفعت تكلفة العملة المشفرة بنسبة 1.08%، لتصل إلى متوسط ​​68.017 دولار.

وتم الوصول إلى المستوى القياسي البالغ 69 ألف دولار لأول مرة في 10 نوفمبر 2021. وفي تعاملات الثلاثاء الماضي تجاوزت قيمة العملة المشفرة مستوى 69 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى، إلا أن العملة انخفضت في التداولات المسائية بأكثر من 11% إلى ما دون 65 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي