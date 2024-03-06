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عملة "البيتكوين" تعود للارتفاع

مال وأعمال

عملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عاد سعر عملة "البيتكوين" للارتفاع مجددا اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت أمس بأكثر من 11% ومحت بذلك جميع المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 1% إلى 67280.99 نقطة، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

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وفي تعاملات الثلاثاء تجاوزت قيمة العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم مستوى 69 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى الإطلاق، إلا أن العملة انخفضت في التداولات المسائية بأكثر من 11% إلى دون 65 ألف دولار.

وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا مؤخرا، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إدراج صناديق تداول "بيتكوين" في البورصات.

المصدر: RT

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