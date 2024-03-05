البيتكوين تتراجع 11% وتخسر جميع مكاسب شهر مارس

سجلت عملة البيتكوين المشفرة مساء اليوم الثلاثاء، تراجعا بأكثر من 11% ما يعادل نحو 8 آلاف دولار بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق لأول مرة منذ 2021، وخسرت جميع مكاسب شهر مارس.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 69210 دولارات مع تسارع ارتفاع هذا العام مدفوعا بالإثارة بعد أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة على أحد عشر صندوقا متداولا لعملة بيتكوين في أواخر يناير. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للعملة المشفرة 68982.20 دولارا في 10 نوفمبر 2021، وفقا لشركة Coin Metrics.

ويمثل صعود بيتكوين السريع بنحو 160% منذ أكتوبر، منها 44% في فبراير وحده، اختلافا حادا مع اتجاه 2022، عندما تعرضت سوق العملات المشفرة لفترة صعبة دامت 18 شهرا، وابتليت بسلسلة من إفلاس شركات بارزة وفضائح.

وبعد الارتفاع المثير الذي حققته بيتكوين إلا أنها تراجعت بنحو 5.32% إلى 63902 دولارا بحلول الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش، وبحلول الساعة 20:08 بتوقيت غرينتش وصلت نسبة التراجع إلى أكثر من 11% ما يعادل نحو 8 آلاف دولار لتصل إلى ما دون مستوى 59 ألف دولار.

وصعدت عملة البيتكوين من حيث القيمة السوقية 50% هذا العام، وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة التدفقات إلى صناديق بتكوين المدرجة في الولايات المتحدة، والتي جرى إطلاقها في وقت سابق هذا العام، إلا أن هذا التراجع قد أفقد العملة جميع المكاسب التي حققتها خلال شهر مارس الجاري.

ورغم الأرباح المغرية إلا أن بعض الخبراء يحذرون من الاستثمار أو شراء العملات المشفرة، معتبرين هذا الاستثمار محفوفا بالمخاطر كون هذه العملات عبارة عن فقاعة.

المصدر: RT