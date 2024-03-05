عملة البيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة أكثر من 68 ألف دولار

وصلت عملة البيتكوين لفترة وجيزة الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت أكبر عملة مشفرة في العالم 68800 دولار، وفقا لموقع "كوين ماركت كاب".

وهذا أعلى بقليل من الرقم القياسي السابق الذي سجلته عملة البيتكوين في نوفمبر عام 2021.

وقد زاد سعر عملة البيتكوين لما يقارب 200% عن السنة الماضية، وتزايدت المكاسب خلال الشهور الماضية بالأساس نتيجة للاهتمام المتعلق بموافقة تنظيمية على طرح صكوك تبادل بتكوين في بداية العام الجاري.

يرجع المحللون الارتفاع الأخير للشعبية المتزايدة لهذه الوسيلة الجديدة للاستثمار بالإضافة لبناء توقعات بشأن "تراجع قيمة بيتكوين للنصف" خلال الشهر المقبل.

وشهدت العملة الرقمية تغيرات حادة في سعرها، إذ قفزت من نحو 5 آلاف دولار في بداية الجائحة إلى ذروة سعرها في نوفمبر سنة 2021 وبلغ 69 ألف دولار ورجع ذلك جزئيا بسبب ارتفاع الطلب على منتجات التكنولوجيا.

في بداية العام الماضي، بلغ سعر العملة الواحدة لبيتكوين أقل من 17 ألف دولار، لكن المستثمرين عادوا بأعداد كبيرة بينما بدأ التضخم في التراجع.

وأدى انهيار بنوك بارزة تركز على التكنولوجيا في 2023 إلى لجوء مزيد من المستثمرين للعملة الرقمية المشفرة بينما تخلوا عن دعم شركات ناشئة في "سيليكون فالي" وغيرها من المراهنات الخطيرة.

المصدر: أسوشيتد برس