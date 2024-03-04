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تركيا.. بيانات جديدة تزيد الضغوط على البنك المركزي

مال وأعمال

تركيا.. بيانات جديدة تزيد الضغوط على البنك المركزي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.

وذكرت هيئة الاحصاء الرسمية التركية أن معدل التضخم في عموم تركيا ارتفع 4.53% في فبراير الماضي ليبلغ مستوى التضخم في تركيا 67.07% على أساس سنوي.

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وفي 22 فبراير الماضي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنويا.

ومنذ يونيو 2023، يعمل المركزي التركي على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

المصدر: RT

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