تركيا.. بيانات جديدة تزيد الضغوط على البنك المركزي

تخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.

وذكرت هيئة الاحصاء الرسمية التركية أن معدل التضخم في عموم تركيا ارتفع 4.53% في فبراير الماضي ليبلغ مستوى التضخم في تركيا 67.07% على أساس سنوي.

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وفي 22 فبراير الماضي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنويا.

ومنذ يونيو 2023، يعمل المركزي التركي على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

المصدر: RT