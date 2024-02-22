المركزي التركي يوقف دورة رفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي التركي، عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنويا.

وجاء في بيان صدر عن المركزي التركي: "تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45%".

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ولم يؤثر قرار المركزي التركي بنحو كبير على سعر الصرف الليرة التركية، فبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.06% إلى 30.9902 ليرة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي نهاية يناير الماضي، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس من 42.50% إلى 45% سنويا.

ومنذ يونيو 2023، يعمل المركزي التركي على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

المصدر: RT + برايم