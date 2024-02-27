مصر.. وزير التموين يتحدث عن تأثير "صفقة رأس الحكمة" على السلع

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يسهم في خفض أسعار السلع، نظرا لما يوفره من سيولة دولارية.

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وأشار إلى أن السيولة الدولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوها بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي "القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرا".

وتابع وزير التموين أن الأسواق ستشهد قريبا ضخا مكثفا في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.

وأكد المصيلحي، أن إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.

المصدر: القاهرة 24