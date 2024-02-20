استقرار أسعار النفط رغم التوتر في البحر الأحمر

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.43 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.30% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.52 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.05% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ