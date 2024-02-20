 
مباشر

استقرار أسعار النفط رغم التوتر في البحر الأحمر

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط رغم التوتر في البحر الأحمر
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0hu

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.43 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.30% عن سعر التسوية السابق.

إقرأ المزيد
"حارس الازدهار" يهب لمساعدة سفينة بريطانية تعرضت لصاروخ حوثي و"سينتكوم" يكشف مصير طاقمها

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.52 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.05% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا