الكرملين يكشف تفاصيل هدية بوتين للزعيم الكوري

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة "آوروس" الرئاسية روسية الصنع.

وأشار في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء إلى الرئيس بوتين أهدى كيم سيارة "آوروس" الرئاسية روسية الصنع.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس الكوري الشمالي تسلّم في 18 فبراير الجاري سيارة روسية الصنع هدية من الرئيس الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أن شقيقة كيم جونغ أون نائبة رئيس إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ، وأمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري بارك تشونغ تشون استلما الهدية.

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وأفادت شقيقة الزعيم الكوري بأن هذه المبادرة دليل واضح على العلاقات الودية والخاصة بين قيادتي البلدين، وأعربت عن امتنان شقيقها وبلادها للجانب الروسي.

وفي سبتمبر الماضي أعرب كيم عن إعجابه بسيارة "آوروس" خلال زيارته إلى روسيا.

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وتطرح في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن الأجنبية.

وعقب ذلك تم إطلاق مشروع لإنتاج سيارات تجارية من "آوروس" وطرحها في السوق الروسية وتسويقها في بلدان العالم. وينفذ المشروع من قبل معهد البحوث الروسي بمشاركة مجموعة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات، ومؤسسة "توازن" الإماراتية.

المصدر: RT + نوفوستي