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انطلاق إنتاج سيارات "آوروس" الروسية الفاخرة في الإمارات

مال وأعمال

انطلاق إنتاج سيارات
Sputnik
سيارة "أوروس"
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بدء إنتاج سيارات "آوروس سينات" الروسية الفاخرة اليوم الأحد في أبو ظبي.

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وقال: "تم اليوم تدشين الإنتاج، حيث نخطط لإنتاج سيارات "آوروس سينات" و"أوروس كوميندانت"، وبدأنا إنتاج سيارات "آوروس سينات".

وأوضح أن موقع إنتاج السيارات في أبو ظبي، وأنه من المتوقع افتتاح صالون لبيع هذه السيارات في الإمارات.

وأضاف أنه من المنتظر تصدير سيارات "آوروس" المنتجة في الإمارات إلى دول في الشرق الأوسط بينها السعودية.

المصدر: نوفوستي

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