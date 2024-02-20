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تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 19.7% في الربع الأخير من عام 2023

مال وأعمال

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 19.7% في الربع الأخير من عام 2023
Legion-Media Zoonar
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي تراجع بنسبة 19.7% في الربع الأخير من عام 2023 على خلفية هجوم "حماس" والعملية في قطاع غزة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الإسرائيليين قلصوا الإنفاق على الاستهلاك بنسبة 26.9% مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وتراجعت الصادرات بنسبة 18.3% والواردات بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها. وتقلصت الاستثمارات أيضا بنسبة 67.8%، بما في ذلك سوق العقارات.

وفي الوقت ذاته، ازدادت النفقات الحكومية، ومعظمها النفقات على الدفاع، بنسبة 88.1%.

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وعلى أساس سنوي تقلص إنفاق الإسرائيليين على الاستهلاك بنسبة 0.7% وتقلصت الصادرات بنسبة 1.1% والواردات بنسبة 6.9% في عام 2023. وتراجعت الاستثمارات بنسبة 1.9%. وازدادت النفقات الحكومية بنسبة 8.3%.

وبحصيلة عام 2023 بأكمله بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 2%، وذلك بعد أن كان عند مستوى 6.5% في عام 2022، وكان من المتوقع أن يزداد بنسبة 3.5% في 2023.

المصدر: تاس

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