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الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة

مال وأعمال

الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8 آلاف الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لوزارة العمل الأمريكية.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير 2024.

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وبحسب البيانات المعدلة، تم تعديل قراءة الأسبوع السابق برفع العدد بمقدار ألفي طلب من 218 ألفا إلى 220 ألفا.

وارتفع متوسط ​​عدد طلبات الحصول على الإعانات في البلاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 218.5 ألفا من واقع 212.75 ألفا في الأسبوع السابق.

المصدر: برايم

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