بعد ألمانيا.. دولة أوروبية كبيرة تسقط في الركود الاقتصادي

أظهرت بيانات رسمية دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي 2023، وانكماش إنتاجها أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وبحسب البيانات فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الرابع من عام 2023، بحسب تقديرات أولية، بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% على أساس فصلي.

وبذلك يكون اقتصاد المملكة المتحدة قد تراجع للربع الثاني على التوالي ما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023.

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وجاءت نتيجة الربع الرابع من 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFX، إلى أن نمو بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.1% على أساس فصلي.

وسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المملكة المتحدة، تراجعا فصليا بنسبة 0.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، كما تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%.

وكان اقتصاد المملكة المتحدة قد سجل في الربع الثالث من العام الماضي تراجعا بنسبة 0.1% على أساس فصلي.

ويأتي تراجع الاقتصاد البريطاني في وقت تواجه فيه اقتصادات أوروبية ضغوطات، وانكمش اقتصاد ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وسط توقعات خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من 2024.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.

المصدر: RT + نوفوستي