المالية السعودية تنشر البيانات الفعلية لميزانية عام 2023

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء، الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2023، حيث بلغت النفقات 1293.2 مليار ريال (حوالي 344.85 مليار دولار).

كذلك أشارت الوزارة السعودية إلى أن الإيرادات بلغت 1212.3 مليار ريال (نحو 323.44 مليار دولار)، أي بعجز قدره 80.95 مليار ريال (حوالي 21.58 مليار دولار).

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ووفقا للبيانات بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية العام الماضي 457.728 مليار ريال بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.

فيما سجل إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية 754.562 مليار ريال، وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13% خلال العام 2023.

وكانت الوزارة قد توقعت أن تبلغ النفقات 1275 مليار ريال، والإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT