 
مباشر

ماسك يحذر من "خطر" يحدق بالاقتصاد الأمريكي

مال وأعمال

ماسك يحذر من
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wywb

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من تداعيات ارتفاع الدين العام الأمريكي، وأشار إلى أن نمو الدين في الولايات المتحدة غير آمن وغير مستقر.

وأعاد رجل الأعمال الأمريكي نشر منشور على صفحته الرسمية في شبكة "إكس" (تويتر سابقا) تحدث عن ارتفاع هائل في خدمة الدين العام الأمريكي.

ووفقا للمنشور فقد صعدت خدمة الدين العام الأمريكي بنسبة 37% عن مستواها قبل عام، وأنها تكلف الميزانية الأمريكية قرابة تريليون دولار سنويا، وسط توقعات بارتفاعها إلى 3 تريليونات دولار سنويا في غضون عقد.

إقرأ المزيد
ما هو سقف الدين العام الأمريكي؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟
ما هو سقف الدين العام الأمريكي؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي، في تقرير له، أن يبلغ الدين العام الأمريكي بحلول نهاية العام 2034 رقما قياسيا تاريخيا، إذ سيصل إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وأفاد التقرير بأن "الدين العام سيرتفع من 99% من حجم الناتج المحلي الإجمالي يتوقع تسجيلها في نهاية العام 2024 إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2034، وهو أعلى مستوى على الإطلاق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟