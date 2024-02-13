ماسك يحذر من "خطر" يحدق بالاقتصاد الأمريكي

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من تداعيات ارتفاع الدين العام الأمريكي، وأشار إلى أن نمو الدين في الولايات المتحدة غير آمن وغير مستقر.

وأعاد رجل الأعمال الأمريكي نشر منشور على صفحته الرسمية في شبكة "إكس" (تويتر سابقا) تحدث عن ارتفاع هائل في خدمة الدين العام الأمريكي.

US national debt growth is unsustainable https://t.co/vezXq1LibQ — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2024

ووفقا للمنشور فقد صعدت خدمة الدين العام الأمريكي بنسبة 37% عن مستواها قبل عام، وأنها تكلف الميزانية الأمريكية قرابة تريليون دولار سنويا، وسط توقعات بارتفاعها إلى 3 تريليونات دولار سنويا في غضون عقد.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي، في تقرير له، أن يبلغ الدين العام الأمريكي بحلول نهاية العام 2034 رقما قياسيا تاريخيا، إذ سيصل إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وأفاد التقرير بأن "الدين العام سيرتفع من 99% من حجم الناتج المحلي الإجمالي يتوقع تسجيلها في نهاية العام 2024 إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2034، وهو أعلى مستوى على الإطلاق".

المصدر: RT