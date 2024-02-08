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الدين العام الأمريكي يبلغ مستوى فلكيا والكونغرس يحذر

مال وأعمال

الدين العام الأمريكي يبلغ مستوى فلكيا والكونغرس يحذر
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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سيبلغ الدين العام الأمريكي بحلول نهاية العام 2034 رقما قياسيا تاريخيا، إذ سيصل إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وسيستمر في النمو.

جاء ذلك بحسب تقرير نشره مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي مساء الأربعاء، وسط تحذيرات من ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وأفاد التقرير بأن "الدين العام سيرتفع من 99% من حجم الناتج المحلي الإجمالي يتوقع تسجيلها في نهاية العام 2024 إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2034، وهو أعلى مستوى على الإطلاق".

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ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية سيصل الدين العام في نهاية 2025 إلى 101.7% من حجم الاقتصاد الأمريكي.

كذلك حذر المكتب من أن عجز موازنة الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو الثلثين في السنوات العشر المقبلة، وأن مدفوعات الحكومة لحاملي الديون ستمثل حوالي 3 أرباع الارتفاع في العجز حتى عام 2034.

المصدر: برايم

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