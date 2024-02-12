شركة غاز نمساوية: التخلي عن الغاز الروسي يتطلب أساسا قانونيا

أعلنت شركة OMV النمساوية للغاز أن التخلي عن توريدات الغاز الروسي تتطلب أساسا قانونيا، مشيرة إلى أن تلك التوريدات غير خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي للشركة النمساوية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الاثنين، إن "الغاز الطبيعي الروسي غير خاضع للعقوبات في أوروبا، ويجري استيراده من عدة دول، عبر خطوط الأنابيب أو محطات للغاز الطبيعي المسال".

وأضاف المسؤول: "إذا كان المشرعون يريدون التخلي عن الغاز الروسي، فعليهم إيجاد الأساس القانوني لذلك".

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ولم يعلق الجانب النمساوي على الخسائر المحتملة للشركة، مشيرا إلى أن تفاصيل عقود الغاز بين OMV و"غازبروم" الروسية سرية.

وكانت وزيرة شؤون المناخ والبيئة والطاقة النمساوية ليونور غيفيسلر قد صرحت للصحفيين بأن السلطات النمساوية تدرس إمكانية فسخ عقود الغاز بين OMV و"غازبروم".

ويشار إلى أن عقود الغاز بين OMV و"غازبروم" لتوريد الغاز الروسي إلى النمسا موقعة حتى عام 2040.

المصدر: نوفوستي