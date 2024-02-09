ماسك يعلق على تصريح لبوتين حول الدولار

اتفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الخطأ الفادح الذي ارتكبته الولايات المتحدة باستخدام الدولار كأداة في عقوباتها.

وقال رجل الأعمال الأمريكي في منشور في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الجمعة: "لقد بالغنا في استخدام الدولار كسلاح. لقد كانت خطوة غبية".

وجاء منشور ماسك عقب بث مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، والتي أشار خلالها بوتين إلى أن استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة في المواجهة السياسية الخارجية هو أحد أكبر أخطاء واشنطن.

وتسعى دول في العالم لتلقيص اعتمادها على العملة الأمريكية في ظل سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن وبلوغ الدين العام الأمريكي مستوى فلكيا.

المصدر: نوفوستي