"العقوبات انفجرت في أوروبا بدلا من روسيا".. خبير مصري يتحدث عن مكمن القوة في الاقتصاد الروسي

قال أستاذ القانون التجاري الدولي أحمد سعيد إن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أضرت بالدول الأوروبية ولم تتأثر بها روسيا.

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وأوضح أن نواب البرلمان الألماني سجلوا أكثر من اعتراض على أن العقوبات المفروضة على روسيا أضرت بالاقتصاد الألماني، لأنه أصبح يتم استيراد الغاز والنفط بأسعار أعلى عن تلك التي كان يتم استيرادها من روسيا.

وأشار سعيد في تصريحات خاصة لـRT إلى أن الموقف العالمي يشهد تغيرا ملحوظا، لأن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للسياسة، مشيرا إلى أن روسيا خلال العام الماضي نجحت في زيادة الصادرات من 490 مليار دولار سنويا إلى 530 مليار، وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 % في الصادرات الروسية.

وأوضح أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الروسي يشهد تحسنا ملحوظا ، خاصة وأن الاقتصاد الروسي حقق معدل نمو 3.5 %، و 6 % نمو في صناعة، وانخفاض حجم عبء الدين الخارجي 45 مليار إلى 35 مليار دولار.

وذكر أن من المؤشرات الإيجابية أيضا هو أن روسيا لا توجد لديها معدلات بطالة، ولكن لديها نقص في الأيدي العاملة يبلغ إلى 4 مليون عامل، فضلا عن انخفاض معدل التضخم إلى 7 %.

وأضاف أن روسيا خفضت قيمة الروبل من أجل أن تكون جاذبة للمستثمرين، والتخفيضات في أسعار النفط للصين والهند، مشيرا إلى أن ذلك القرار أدى إلى زيادة الصادرات.

وأوضح أن العقوبات التي فرضت على روسيا انفجرت في أوروبا، والدليل على ذلك هو توقف أوروبا على اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه روسيا، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هدفها هو الهيمنة فقط، والاستمرار في طباعة الدولار.

يذكر أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%. وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، أكتوبر الماضي لعام 2024".

وفي السياق نفسه، أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، قبيل إصدار التقرير، أن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل أفضل مما توقعه صندوق النقد الدولي سابقا، فيما يتعلق بالنمو.

وقال غورينشاس "بالتأكيد كان أداء الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعناه فيما يتعلق بالنمو، وهذا شيء رأيناه يتكرر أكثر من مرة في عام 2023".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد عبر عن ثقته في مواصلة الاقتصاد الروسي النمو، مشيرا إلى أنه أصبح بالفعل الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

وقال بوتين خلال حديثه في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "اقتصادنا ينمو، على عكس الاقتصادات الأخرى، وأصبح اليوم الأكبر في أوروبا، الرقم واحد في أوروبا، من حيث تعادل القوة الشرائية مع الإنتاج، ومن حيث الحجم الاقتصادي، أصبح الأول في أوروبا، والخامس في العالم".

المصدر: RT