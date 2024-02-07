ارتفاع بورصة موسكو

صعد مؤشر بورصة موسكو في تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوز مؤشر البورصة الرئيسي MOEX مستوى 3250 نقطة.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.51% إلى 3254.7 نقطة.

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فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.49% إلى 1124.5 نقطة.

وفي سوق العملات المحلية، جرى الدولار عند مستوى 91.20 روبل، فيما تم تداول اليورو عند 98.14 روبل، واليوان الصيني عند 12.65 روبل.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة المالية الروسية أنها استأنفت اليوم شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية.

المصدر: RT