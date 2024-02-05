الكرملين يعلق على صفقة "ياندكس"

أشار الكرملين إلى أهمية أن يستمر عملاق التكنولوجيا "ياندكس" في العمل في روسيا، مرحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لبيع أعمال الشركة الرئيسية قي البلاد لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، إن "(ياندكس) هي إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجالها، وبطبيعة الحال، من المهم بالنسبة لنا أن تواصل هذه الشركة عملها في بلدنا. هذه الشركة توفر فرص عمل للعديد من الموهوبين، والعديد من الشباب يبحثون عن فرصة عمل في "ياندكس"، وفي ظل ذلك يمكننا الترحيب بالاتفاق الذي توصل إليه المساهمون بشأن البيع".

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وفي وقت سابق، أعلنت "ياندكس"، التي يقع مقرها في شيفول بهولندا، أنها أبرمت صفقة لبيع أعمال "ياندكس" الروسية مقابل 475 مليار روبل (نحو 5.21 مليار دولار) إلى كونسورتيوم (تحالف) من مستثمرين من القطاع الخاص.

وجاء في بيان للشركة: "أبرمت الشركة الهولندية Yandex N.V صفقة لبيع أعمال Yandex مقابل 475 مليار روبل إلى كونسورتيوم من المستثمرين من القطاع الخاص. ولن تكون Yandex N.V الشركة الأم للمجموعة. وستكون الشركة الأمر الجديدة لـYandex هي شركة مسجلة في مدينة كالينينغراد الروسية".

المصدر: RT