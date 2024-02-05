سهم "ياندكس" في بورصة موسكو يهوي بعد أنباء عن صفقة أثارت "قلق" المستثمرين

هبط سهم شركة "ياندكس"، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أنباء عن صفقة لبيع الأصول الروسية للشركة التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا.

وأعلنت "ياندكس"، التي يقع مقرها في شيفول بهولندا، أنها أبرمت صفقة لبيع أعمال "ياندكس" الروسية مقابل 475 مليار روبل (نحو 5.21 مليار دولار) إلى كونسورتيوم (تحالف) من مستثمرين من القطاع الخاص.

وجاء في بيان للشركة: "أبرمت الشركة الهولندية Yandex N.V صفقة لبيع أعمال Yandex مقابل 475 مليار روبل إلى كونسورتيوم من المستثمرين من القطاع الخاص. ولن تكون Yandex N.V الشركة الأم للمجموعة. وستكون الشركة الأمر الجديدة لـYandex هي شركة مسجلة في مدينة كالينينغراد الروسية".

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ويتخوف خبراء من تقسيم شركة "ياندكس" سيؤدي إلى تراجع أنشطة الشركة، مشيرين إلى وجود الكثير من عدم الوضوح في الصفقة التي أعلنت اليوم.

وفي بداية التعاملات، هوى سهم شركة "ياندكس" في بورصة موسكو بأكثر من 9% بعد الأنباء عن الصفقة، لكنه قلص خسائره بعد ذلك وجرى تداول السهم بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، على انخفاض بنسبة 5%.

(الدولار = 91 روبلا بتاريخ 5 فبراير 2024)

المصدر: RT + نوفوستي