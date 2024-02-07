إيران تعلن عن عقود قادمة لتطوير حقول النفط والغاز بـ14 مليار دولار

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار.

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وقال الوزير الإيراني إنه سيتم توقيع نحو 6 عقود لتطوير حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 19 مارس القادم، إذ من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الاجنبية وخلق فرص العمل.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مشاريع بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير قريبا وسيتم البدء بمشاريع جديدة.

وأشار إلى أنه تم تدشين 132 مشروعا غير مكتمل بـ 28.5 مليار دولار في عهد الحكومة الحالية (تسملت مهامها أغسطس 2021) تتسم بالأولوية لإيجادها القيمة المضافة.

وتابع: ثمة 50 مشروعا بقيمة 48 مليار دولار قد بدأ العمل فيها خلال هذه الفترة يتم افتتاحها تباعاً.

وقال: ثمرة هذه الجهود المبذولة بصناعة النفط والغاز تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 25.6 بالمئة في هذا القطاع وهي نسبة نمو غير مسبوقة.

المصدر: "مهر"