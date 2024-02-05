رئيس الفدرالي الأمريكي: الولايات المتحدة تسير على مسار مالي غير مستدام

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الولايات المتحدة تسير على طريق "غير مستدام" فيما يتعلق بديونها الوطنية، مشددا على أنه حان الوقت لمعالجة هذه القضية.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قال باول إنه "حان الوقت الآن للمسؤولين الأمريكيين المنتخبين لبدء إجراء مناقشة للبالغين" حول خفض مستوى الديون في الاقتصاد.

وحذر من أنه "على المدى الطويل، الحكومة الفيدرالية الأمريكية تسير على مسار مالي غير مستدام. وهذا يعني فقط أن الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد".

وعن خفض أسعار الفائدة، أفاد باول بأن الاحتياطي الفيدرالي ما يزال ينتظر أدلة "جيدة" على القوة الاقتصادية قبل أن يتمكن من التفكير في خفض أسعار الفائدة، مبينا أنه "من غير المحتمل أن تصل اللجنة إلى هذا المستوى من الثقة في الوقت المناسب لاجتماع مارس، الذي سيعقد في غضون سبعة أسابيع".

ولفت إلى أن "جميع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبا يعتقدون أن التخفيضات ستحدث في وقت ما من هذا العام"، مرجحا أن "يستمر التضخم في الانخفاض خلال النصف الأول من هذا العام، وأنّ البنك المركزي سيعيد النظر في استراتيجيته في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس".

يشار إلى أن الدين الوطني الأمريكي تجاوز الـ34 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في أوائل يناير، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من تجاوز 33 تريليون دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

كما انخفض التضخم بشكل كبير من ذروته البالغة 9% في صيف 2022 إلى 3.4% في ديسمبر، وفقا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمائة في يونيو 2023، وأبقى أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات اللاحقة.

المصدر: cbs + The Hill