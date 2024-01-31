الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 - 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الخامس بالتثبيت على التوالي منذ يوليو 2023.

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وقال الفيدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية وبقي معدل البطالة منخفضا.

كما تراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.

وحسب البيان، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.

ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.

وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.

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وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023 وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.

ونما الاقتصاد الأمريكي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام.

وارتفعت معدلات التضخم الأساسية التي يفضلها بنك الاحتياطي الفدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.

المصدر: RT + وكالات