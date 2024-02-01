السعودية تطلق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد

أطلقت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أول منتج ادخاري مخصص للأفراد تحت اسم "صح" المشتق من الحروف الأولى لعبارة "صكوك حكومية" بعائد سنوي 5.5%.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية يوفر عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية في المملكة.

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وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية السعودية عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الإدخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للإدخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الإدخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الإدخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

المصدر: RT