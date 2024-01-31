"بلومبيرغ": السعودية تدرس "الطرح الثانوي" لأسهم أرامكو لجني 10 مليارات دولار

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن السعودية تدرس إحياء خطط لطرح ثانوي لأسهم في شركة "أرامكو" لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) قريبا وربما في فبراير.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المملكة تعمل مع مجموعة من المستشارين وتسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في البورصة السعودية.

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ومن شأن الصفقة الناجحة أن تجلب الأموال اللازمة لمساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة.

وأفادت "بلومبيرغ" بأن السعودية جمعت 30 مليار دولار من الاكتتاب العام في أرامكو قبل أربع سنوات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت في سبتمبر أن أرامكو تدرس بيع حصة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار من خلال طرح ثانوي في بورصة الرياض بعد مشاورات مع مستشارين.

ويأتي هذا التقرير بعد توجيه الحكومة السعودية الثلاثاء لأرامكو بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط.

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هذا، وقال مصدر بقطاع النفط لـ"رويترز" إن قرار السعودية المفاجئ بالتراجع عن خطة رفع طاقة الإنتاج كان يجري الإعداد له منذ ستة أشهر على الأقل، والدافع وراءه الضبابية التي تكتنف مدى حاجة السوق إلى المزيد من الطاقة الفائضة.

وأرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم بقيمة سوقية 2.02 تريليون دولار.

وكانت أكملت أكبر طرح عام أولي في العالم أواخر 2019، إذ جمعت 25.6 مليار دولار، ثم باعت المزيد من الأسهم لاحقا بما رفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.

وانخفضت أسهم أرامكو بنحو اثنين بالمئة بعد التقرير عن الطرح الثانوي.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الحكومة السعودية تمتلك بشكل مباشر 90.19 بالمئة في "أرامكو" ولصندوق الاستثمارات العامة السيادي 4 بالمئة ولشركة "سنابل" التابعة للصندوق 4 بالمئة أخرى.

المصدر: "بلومبيرغ" + رويترز"