"أرامكو" السعودية تتلقى توجيها حول الطاقة الإنتاجية

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.

وبذلك تكون الشركة العملاقة قد تلقت توجيها بعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" (البورصة السعودية)، إن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يحدد من قبل الدولة، وفقا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) والذي يحمل تاريخ 20 ديسمبر 2017.

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وبينت الشركة أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج العام 2023 في مارس المقبل (2024).

المصدر: سبق