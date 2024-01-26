شركتان تفوق قيمتهما السوقية 3 تريليونات دولار فبكم تبتعد أرامكو عنهما؟

تجاوزت قيمة شركتي "مايكروسوفت" و"آبل" حاجز الـ3 تريليونات دولار، في ظل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "companiesmarketcap" فقد بلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" 3.009 تريليون دولار، فيما سجلت "آبل" 3.002 تريليون دولار.

وتفصل شركة "أرامكو" السعودية نحو تريليون دولار عن الشركتين "مايكروسوفت" و"آبل"، وبلغت القيمة السوقية للشركة السعودية 2.036 تريليون دولار.

companiesmarketcap

المصدر: RT