ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس تثبيت الفائدة، للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 80.84 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام العالمي قد تراجعت أمس بنسبة 2.4% وأغلقت عند 80.55 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 76.15 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام الأمريكي الأربعاء بنسبة 2.5% إلى 75.85 دولار للبرميل.

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وكمحصلة لشهر يناير الماضي سجلت أسعار النفط ارتفاعا للمرة الأولى في 4 أشهر في ظل التوترات في منطقة البحر الأحمر، وصعد خام "برنت" خلال الشهر الماضي بنسبة 6.1% والخام الأمريكي صعد بنسبة 5.9%.

وأمس الأربعاء، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الخامس بالتثبيت على التوالي منذ يوليو 2023.

وقال الفيدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية وبقي معدل البطالة منخفضا.

المصدر: RT + بلومبرغ + إنترفاكس