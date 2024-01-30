عملاق الطاقة الإماراتي يوقع اتفاقية ضخمة مع الهند

أعلنت "أدنوك للغاز" الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع شركة هندية.

ووفقا لما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية تم توقيع العقد مع "جايل" الهند المحدودة، وهي شركة متخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند.

وتؤكد الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة "أدنوك للغاز" في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا، كما تعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والهند.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب الإعلان مؤخرا عن العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها "أدنوك للغاز"، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كل من شركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة "جابيكس"، و"توتال أنيرغيز"، و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" (IOCL)، وشركة "بتروتشاينا الدولية المحدودة" (PCI)، مما يؤكد مكانة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

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ولا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال يشهد نموا متزايدا على مستوى العالم، كونه وقودا انتقاليا مهما في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة.

وتواصل "أدنوك للغاز" التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها، بما يتوافق مع متطلبات عملائها. ففي العام 2023، حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمةٍ تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار).

ويلعب الغاز الطبيعي دورا محوريا كوقود انتقالي ينتج عنه انبعاثات كربونية منخفضة عند احتراقه مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية.

وتواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والدولية.

المصدر: وام