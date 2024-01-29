لوكاشينكو: تجارتنا مع روسيا صعدت إلى مستوى تاريخي

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن حجم التبادل التجاري بين بيلاروس وروسيا بلغ بحلول نهاية العام 2023، بحسب بيانات أولية، 54 مليار دولار ما يعد مستوى تاريخيا.

وقال لوكاشينكو في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس اليوم الاثنين: "بحلول نهاية العام 2023، سنجدد المستوى القياسي لتجارة السلع والخدمات (بين روسيا وبيلاروس)، وفي العام 2023 ككل ستبلغ التجارة 54 مليار دولار وهذا أعلى مستوى في تاريخ (البلدين)".

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من جهته أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ومينسك تتعاونان بشكل وثيق وتدعمان بعضهما البعض في ظل العقوبات المفروضة، كما أن نهج البلدين حول معظم المسائل متطابق أو متقارب.

كما لفت بوتين إلى أن الإجراءات المنسقة للدولة الاتحادية في السياسة الخارجية حتى العام 2026 ستكون بمثابة استمرار وتطوير "للتنسيق الوثيق بين روسيا وبيلاروس في الشؤون الدولية".

وعقد الرئيسان الروسي والبيلاروسي اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية بين البلدين، في قرية ستريلنا القريبة من مدينة بطرسبورغ الروسية.

المصدر: نوفوستي