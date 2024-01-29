لمدة 15 عاما.. قطر توقع اتفاقية لتزويد بنغلاديش بالغاز الطبيعي المسال (صور)

أعلنت شركة "قطر للطاقة" عن توقيع اتفاقية مع شركة "إكسيليريت إنرجي" لتزويد بنغلاديش بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.

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وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إكسيليريت" بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش، لمدة 15 عاما تبدأ في يناير 2026.

وستقوم "إكسيليريت" بشراء 0.85 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040.

في غضون ذلك، قال وزير قطر لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إكسيليريت لتزويدها بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تدعيم علاقاتنا مع إكسيليريت، وستساهم في نفس الوقت في دعم احتياجات الطاقة في جمهورية بنغلاديش الشعبية وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية".

وتعتبر دولة قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش، وتسعى للحفاظ على موقعها كالمورد المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.

وهذه أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تعلن عنها الشركة القطرية هذا العام، بعد أن شهد العام الماضي توقيع سلسلة اتفاقات طويلة الأمد في هذا المجال مع "سينوبك" الصينية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية و"إيني" الإيطالية.

المصدر: RT